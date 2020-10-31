Мнение: Война в Карабахе. Видео. 29-30.10.2020

31.10.2020, 9:20, Разное

Видео боевых действий в Карабахе за 29-30 октября.

Ситуация для Армении в районе Лачинского коридора и Шуши продолжает оставаться очень сложной – Азербайджан продолжает напирать, пытаясь добиться успеха. Бои идут в нескольких километрах от Шуши, а также в районе Лачина (по заявлению азербайджанцев)

На этом фоне начались переговоры на уровне МИД в Женеве. После неудачи России и США, теперь уже Европа пытается выступить в роли посредника. Там еще на очереди Иран.

И да:

Несмотря на отрицания Турции, которые они сделали лично мне, в открытой прессе есть достоверные сообщения о том, что Турция задействовала в конфликте боевиков из сирийской оппозиционной Сирийской национальной армии. У них есть техническая помощь и консультативная поддержка со стороны Турции. И пока что это дает Азербайджану преимущество. Трудно представить себе долгосрочное прекращение огня / урегулирование без участия многонациональных вооруженных миротворческих сил / наблюдателей. Миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы, включая США или соседние страны. Любая посредническая или миротворческая роль Турции не имеет смысла как для США, так и для Армении(c) советник по национальной безопасности США О’Брайен

Нарезка ударов по армянским позициям.

Уничтожение группы азербайджанских солдат на подступах к Шуше.

Поражение армянской РСЗО "Смерч"

Армянская пехота в горах ведет бой.

Ночной обстрел Шуши.

Уничтожение армянской ЗРК "Оса"

Взрывающийся склад боеприпасов. Армяне заявляют, что азербайджанский. Азербайджанцы говорят, что армянский.

Еще удары по армянским "Смерчам"

Нарезка убитых азербайджанских солдат. Часть кадров старые.

Нарезка убитых армянских солдат. Часть кадров старые.

Еще убитые, в районе Красного Базара.

Уничтоженный армянский склад боеприпасов

Применение фосфорных боеприпасов.

Разрушения в Шуше.

Вчерашний репортаж Пегова из Карабаха.

Различные трофеи на южном направлении.

По дороге на Шушу.

Претензии из Карабаха к Пашиняну.

Азербайджанские танковые части в Карабахе.

Подготовка армянских ополченцев.

Женское ополчение Карабаха.

Пленный армянский служитель культа.

Армянская пехота на отдыхе поет песни.

Занятое село в Джебраильском районе у границы с Ираном.

Митинг армян во Франции.

Прочее.

Издевательство над армянским пленным – https://twitter.com/n3offical/status/1322231408589492224

Репортаж AP об ударе по госпиталю – https://twitter.com/AP_Europe/status/1322072454269935616

Горящая деревня Акнахпюр – https://twitter.com/Artak_Beglaryan/status/1321825364235223045