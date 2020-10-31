На Донбассе 31 октября соблюдается тишина – штаб ООС

31.10.2020, 9:10, Новости дня

С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина, сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

За прошедшие сутки, 30 октября, боевики трижды нарушили режим тишины.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное Донецкой области противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения дали ответ.

Провокации боевиков продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1008278969638117/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.