 

В мире количество больных COVID-19 достигло 45,6 млн человек

31.10.2020, 9:10, Новости дня

Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 31 октября составляет 45,6 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

За время пандемии 1 млн 188 тыс. умерли, 29,7 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением инфекции являются:

США (9 млн 45 тыс. заболевших, 229,7 тыс. умерших, 3,58 млн выздоровевших);
Индия (8 млн 137 тыс. заболевших, 121,6 тыс. умерших, 7,4 млн выздоровевших);
Бразилия (5 млн 516 тыс. заболевших, 159,5 тыс. умерших, почти 5 млн выздоровевших);
Россия (1 млн 588 тыс. заболевших, 27,5 тыс. умерших, 1 млн 193 тыс. выздоровевших);
Франция (1 млн 377 тыс. заболевших, 36,6 тыс. умерших, 122,2 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

19.09 / Протесты в Бангкоке. На площадь перед Королевским дворцом вышли тысячи людей

26.09 / В Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID

15.07 / Спрогнозирована максимальная численность населения Земли

05.10 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек

12.08 / Звезда «Интернов» пожаловался на жизнь в Лондоне

19.08 / В Долине смерти зарегистрирована рекордная жара с 1913 года

13.10 / В Белграде почтили память убитого сербского политика в Косово

13.07 / Погиб внук Элвиса Пресли

14.10 / В РГО заявили о природном характере экологического происшествия на Камчатке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска