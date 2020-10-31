 

Серия взрывов прогремела в районе города Шуши в Нагорном Карабахе

31.10.2020, 8:30, Новости дня

Серия мощных взрывов прогремела в районе города Шуши вблизи Степанакерта в Нагорно-Карабахской республике в субботу утром.

Несколько мощных взрывов прогремели около 7.00 мск, также примерно в 6.00 взрыв прозвучал в самом Степанакерте, была включена воздушная тревога. По предварительным данным, жертв и разрушений в столице Нагорно-Карабахской республики нет, передает РИА «Новости».

Напомним, 28 октября в результате обстрела города Шуши азербайджанскими ВС из РСЗО «Смерч» погиб один житель, двое были ранены. Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что в среду утром Тертерский район республики подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении. 

Накануне вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе. До этого Пашинян заявил, что Ереван готов идти на уступки для урегулирования карабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Нагорного Карабаха.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. 

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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