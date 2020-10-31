Трамп сократил отставание от Байдена по популярности среди избирателей

31.10.2020, 8:30, Новости дня

За несколько недель американскому лидеру Дональду Трампу удалось сократить отставание от кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена по популярности среди избирателей, следует из результатов социологического опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Опрос проводился в период с 27 по 29 октября. Респондентов спрашивали, кого из политиков они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас, передает РИА «Новости».

52% ответили, что отдали бы свой голос Байдену, 44% сказали, что поддержали бы Трампа.

Порядка 2% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а еще 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика.

При этом по данным опроса, проведенного с 3 по 6 октября, проголосовать за Байдена собирались 53% респондентов, за Трампа – 43%.

В последнем опросе Fox News участвовали порядка 1,3 тыс. человек по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.

Между тем национальная гвардия США сформировала подразделение, состоящее из военных полицейских. Оно может быть использовано для принятия мер в случае возникновения беспорядков после выборов.