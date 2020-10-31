 

Трамп сократил отставание от Байдена по популярности среди избирателей

31.10.2020, 8:30, Новости дня

За несколько недель американскому лидеру Дональду Трампу удалось сократить отставание от кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена по популярности среди избирателей, следует из результатов социологического опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Опрос проводился в период с 27 по 29 октября. Респондентов спрашивали, кого из политиков они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас, передает РИА «Новости».

52% ответили, что отдали бы свой голос Байдену, 44% сказали, что поддержали бы Трампа.

Порядка 2% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а еще 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика.

При этом по данным опроса, проведенного с 3 по 6 октября, проголосовать за Байдена собирались 53% респондентов, за Трампа – 43%.

В последнем опросе Fox News участвовали порядка 1,3 тыс. человек по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.

Между тем национальная гвардия США сформировала подразделение, состоящее из военных полицейских. Оно может быть использовано для принятия мер в случае возникновения беспорядков после выборов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Речь Дональда Трампа посмотрели 23,8 млн телезрителей

28.06 / Путин рассказал о сложностях дистанционной работы

29.06 / Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

27.09 / Алиев заявил об успешном продвижении азербайджанских войск в Карабахе

30.07 / NYT – разведку Москвы обвинили в распространении дезинформации о пандемии

03.08 / Французский врач предложил дать молодёжи переболеть Covid-19

04.09 / Новак назвал среднюю цену на нефть в 2021 году

09.09 / Россотрудничество призвало изучить арест учителя русского языка на Украине

05.09 / Эксперт: Apple будет биться за монопольно высокие доходы до последнего

29.09 / Меморандум о социальной рекламе в Сети появился в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска