Запуск спутников «Гонец-М» перенесли
31.10.2020, 8:30, Новости дня
Второй в 2020 году запуск спутников связи «Гонец-М», в ходе которого на орбиту отправятся три аппарата, перенесли на 24 ноября, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Источник сообщил, что запуск решили сдвинуть на неделю, он «предварительно запланирован на 24 ноября», передает ТАСС.
Напомним, первый в 2020 году запуск спутников «Гонец-М» состоялся в конце сентября.
«Гонец» – единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.
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