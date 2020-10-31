 

Запуск спутников «Гонец-М» перенесли

31.10.2020, 8:30, Новости дня

Второй в 2020 году запуск спутников связи «Гонец-М», в ходе которого на орбиту отправятся три аппарата, перенесли на 24 ноября, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник сообщил, что запуск решили сдвинуть на неделю, он «предварительно запланирован на 24 ноября», передает ТАСС.

Напомним, первый в 2020 году запуск спутников «Гонец-М» состоялся в конце сентября.

«Гонец» – единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.



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