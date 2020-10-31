На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе

31.10.2020, 8:23, Разное

С момента распада СССР прошло почти 30 лет, за это время в Белоруссии выросло новое поколение. Вряд ли эти люди откажутся от независимости, считает эксперт.

Болкунец призвал отказаться от договора 1999 года о создании Союзного государства. Его нужно заменить на ряд межгосударственных соглашений, которые бы регулировали отношения России и Белоруссии в разных сферах, убежден политолог.

Если проект Союзного государства не удалось реализовать за 20 лет, то в ближайшие годы этого точно не произойдет, предупредил Болкунец. Выросшее за эти годы поколение белорусов точно не попросится в состав России, уверен эксперт.

По его словам, россияне и белорусы заинтересованы в хороших отношениях друг с другом, но жить предпочитают в разных государствах. “В своих отдельных квартирах, большой и маленькой”, – сказал политолог в интервью порталу “Украина.ру”.

Создание единого государства России и Белоруссии Болкунец назвал утопией. Тем не менее он считает перспективным экономическое сотрудничество в рамках Евразийского союза.

О том, что проект Союзного государства устарел, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко в недавнем интервью российским СМИ. По его мнению, необходимо выработать новые форматы интеграции.

Ранее ряд экспертов высказывали мнение, что Россия и Белоруссия движутся в сторону конфедерации. Это государственное объединение, при котором стороны сохраняют большую часть независимости, но должны проводить единую внешнюю и оборонную политику.