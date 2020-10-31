Bloomberg – Цукерберг предупредил об угрозе беспорядков в США после выборов

31.10.2020, 7:25, Новости дня

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что считает весьма вероятными волнения в США по итогам выборов президента, пишет Bloomberg. При этом само голосование, которое состоится 3 ноября, миллиардер счёл тестом того, как компания справилась с противодействием дезинформации на своих платформах.



Reuters

Глава компании Facebook Марк Цукерберг назвал выборы президента США тестом четырёх лет работы, которую проделала компания, для того чтобы не допустить использования социальной сети для вмешательства иностранных государств, подавления избирателей и призывов к насилию, пишет Bloomberg.

«Следующая неделя, безусловно, станет тестом для Facebook. Обеспечение честных выборов есть и будет постоянным вызовом. И я горжусь работой, которую мы проделали в этом вопросе», — заявил генеральный директор.

Агентство напоминает, что компания попала под шквал критики после выборов 2016 года, так как иностранные государства якобы воспользовались Facebook и Instagram для распространения дезинформации и усугубления раскола в американском обществе.

При этом сам Цукерберг отметил, что с тех пор компания проделала колоссальную работу, уничтожив более ста сетей учётных записей из России, Ирана и Китая, деятельность которых показалась руководству социальной сети подозрительной.

Несмотря на то что в последнее время Facebook стал принимать непосредственное участие в том, какой контент видят пользователи, социальной сети с 2,74 миллиардов ежемесячно активных пользователей будет трудно оставаться на шаг впереди тех, кто захочет использовать платформу для распространения дезинформации.

«Я встревожен угрозой гражданских волнений по всей стране из-за глубины раскола общества и возможности задержки в подведении итогов голосования на дни и даже на недели. Учитывая это, компаниям, подобным нашей, следует пойти гораздо дальше того, что предпринято уже», — приводит Bloomberg слова Цукерберга, который уточнил, что его компания продолжит следить за ситуацией и после 3 ноября.