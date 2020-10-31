Массово покидают город и опустошают полки магазинов — Times о том, как парижане встретили карантин

31.10.2020, 7:25, Новости дня

За несколько часов до вступления в силу карантина на дорогах из Парижа выстроились пробки длиною в сотни километров, а в магазинах и парикмахерских образовались очереди, пишет The Times. При этом как отмечает издание, французы обвинили президента Эммануэля Макрона в неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса во Франции.



Reuters

В четверг вечером за несколько часов до вступления в силу нового карантина жители Парижа в массовом порядке покидали французскую столицу и опустошали полки супермаркетов, пишет The Times.

Как в среду объявил президент Эммануэль Макрон, с 30 октября французам разрешено выходить из дома только для получения медицинской помощи, для покупки товаров первой необходимости или для прогулки не более часа в радиусе километра от дома. Чтобы покинуть свои дома, жители страны должны заполнять специальную форму. Всех, кто впервые нарушит ограничительные меры, ждёт штраф в размере €135.

Как отмечает издание, Франция стала первым крупным государством, правительство которой решило вновь объявить карантин для сдерживания распространения коронавируса. Ожидается, что в таком режиме жителям столицы придётся провести до 1 декабря.

Тем не менее на этот раз меры оказались менее жёсткими, чем весной, когда в стране был введён первый карантин. Так, школы, парки и сады будут открыты. Кроме того, разрешено посещение домов престарелых.

Впрочем, как и в марте этого года, на дорогах из Парижа выстроились пробки длиною в сотни километров из желающих покинуть город, чтобы провести карантин в провинции. По дорогам в противоположном направлении в город въезжали семьи, которым дали время до воскресенья, чтобы вернуться в столицу после двухнедельных школьных каникул.

Наученные горьким опытом первого карантина, который в стране продлился два месяца, парижане выстроились в очереди в парикмахерские и бросились сметать с полок супермаркетов макароны и туалетную бумагу, несмотря на отсутствие дефицита товаров весной. Парки Парижа заполнили желающие выйти на последнюю перед карантином пробежку.

В связи с тем, что работодателям было сказано по возможности перевести сотрудников на удалённую работу, в деловом районе Ла-Дефанс офисные работники, готовясь месяц выполнять свои обязанности из дома, забирали из кабинетов всё необходимое для этого оборудование, пишет The Times.

При этом множество французов обвинили Макрона, который заявил, что не видит альтернативы подобным мерам, в неспособности противостоять пандемии. Осудили действия президента и в оппозиции. «Мы не можем предоставить вам вотум доверия. Французы не доверяют вам», — заявил председатель фракции партии «Республиканцы» в сенате Брюно Ретайо.