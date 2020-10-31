Мнение: Новости дня-30 окт. Война с исламом будет покруче коронавируса, Хабиб за…

31.10.2020, 7:15, Разное

Наступает мрачный ноябрь, а ситуация в мире становится мрачной ему под стать. Мало бушующего коронавируса, перед которым человечество дружно пасует (кроме смеющегося над всеми страхами Китая, где коронавирус вроде бы полностью побежден). Но буквально на наших глазах за считанные дни разгорелось мощное противостояние Европы с исламом! Сначала это воспринималось как некая внутренняя французская история, связанная с амбициями президента Макрона – но в него быстро втягиваются мусульмане всего мира, а также многие правительства. Как исламисты сейчас бьют встрепенувшийся, но давно погрязший в политкорректности и лицемерии Запад его же оружием?

У Макрона, однако, есть против исламистов хотя бы свое идеологическое оружие – он ссылается на “европейские демократические ценности”, в частности – на священный секуляризм и свободу слова; а вот в России правительству противостоять религиозным фанатикам намного тяжелее – что мы сейчас и видим, когда ислам чеченско-кавказского извода вдруг активно включился в “борьбу против Франции”. Как будут сопротивляться российские чинуши?

Интересная история прошедших недель – все как будто забыли про войну армян и азербайджанцев, поддержанных Турцией, за Нагорный Карабах. Как там дела и чем всё чревато для России?

Завершим разговор анализом последних высказываний окончательно потерявшего берега белорусского бывшего “батьки”, который, видимо, решил перестать быть “батькой” – и вспомним для иллюстрацию один боевой эпизод из “Илиады” Гомера.

Таймкоды:

1:25 – обострение борьбы с “исламской угрозой” в Европе. Как умные исламисты используют европейские идеи политкорректности против европейской же идеи свободы слова. Если про трансгендеров можно говорить только в одном-единственном раз и навсегда определенном ключе – то почему про пророка Мохаммеда можно говорить как угодно? Чем он хуже трансгендеров или даже просто негров? Волнения мусульман в России. Нурмагомедов как “слава России”.

16:00 – что же там происходит у Армении с Азербайджаном. Они дерутся или уже помирились?

22:25 – когда Лукашенко перестал быть “батькой” своему народу? “Я объявляю, что с сегодняшнего дня мы пленных брать не будем”. Почему инфантильное население всегда ищет себе “отца” в политических деятелях. К чему приходится быть готовым, если ты не готов драться и умирать. Интересный эпизод “Илиады”, помогающий многое понять в современной России. Что такое пассионарность и имеет ли она отношение к русскому народу.