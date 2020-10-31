 

Мнение: Спокойно и конструктивно об отрезании голов

31.10.2020, 7:10, Разное

Глава ливанской "Хезбаллы" Хасан Насралла о происходящем во Франции и конфликте Франции с исламом.

Я спокойно и конструктивно расскажу о проблеме, с которой большинство мусульман сталкивается, глядя на действия государства во Франции.

Я начинаю с того, что очень четко заявляю, что все мусульмане и ислам отвергают нападение в Ницце; и любое нападение на невиновных
Во-вторых, никто не имеет права обвинять целый народ в действиях человека, мы не можем обвинять всех мусульман или французов в действиях человека из их группы; это аморально и несправедливо. Когда нападение совершает христианин, нелогично обвинять Иисуса.

Миллионы были убиты США в Ираке, Афганистане, Сирии и других странах; Было бы нелогично обвинять Иисуса (мир ему) или христианство в этих преступлениях, только потому что президент или солдаты являются христианами. Французские чиновники должны остановить это сейчас.
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Мы должны быть откровенными, некоторые мусульмане очерняют ислам и обижают нашего пророка такими действиями, как убийства, обезглавливание. Мы видели эти преступления на наших землях, мы осуждали их и боролись с ними. Давайте поговорим о том, как французы и Запад поддержали эти преступления.

Давайте не будем смотреть на то, что было 50 лет назад, а посмотрим всего на 10 лет назад; Запад, поддерживал обезглавливания на наших землях, вы дали им паспорта, деньги и оружие и обрушили их на нас. Вы мешаете другим религиозным сектам иммигрировать, путешествовать или организовываться в ваших странах; но облегчаете их деятельность на нашей земле.

Вернемся к моим выступлениям в 2012 году. Мы говорили вам, что Америка далеко, что эти монстры, которых вы напустили на нас, эти каннибалы, вернутся, чтобы укусить вас в Европе; но вы все равно продолжили. Вы чему то научитесь сейчас?

Но, честно говоря, кто это начал? Подозрительный журнал, решивший публиковать очерняющие карикатуры. И по какой-то причине политический класс во Франции решил, что они хотят сыграть в политику с этим вопросом, и решил поддержать нападения на Пророка из другого народа.

Они утверждают, что это проблема свободы слова; Давайте рассмотрим это утверждение. Мы знаем, что во многих случаях в Европе, в менее деликатных случаях, когда ни один пророк или религия не подвергались нападкам, некоторых людей сажают в тюрьмы. Свобода слова в Европе не безгранична.

Итак, все выдвигаемые вами предположения о том, что это вопрос свободы слова, являются недействительными. 2-й вопрос касается этической точки зрения, может ли свобода слова включать расизм? Вы разрешаете антиеврейские выступления? А что насчет национальной безопасности? Вы допустите утечку информации (как в ситуации с Ассанжем)?

Мусульмане не ждут новых войн и конфликтов; мы были его главными жертвами. Я слышал, как официальные лица во Франции говорили, что не изменят своей позиции, чтобы это не выглядело как капитуляция перед терроризмом. Я говорю вам, что вы должны учитывать – вы не причиняете им вреда.

Я говорю французским официальным лицам, если вы думаете, что можете подкупить и подкупаете лидеров в мусульманских странах для сотрудничества с вами; то есть одна единственная проблема, с которой эти лидеры не могут вам помочь; даже они не могут защитить вас, когда вы нападаете на народного пророка и религию.

(с) Хасан Насралла

https://twitter.com/LaithMarouf – тезисы выступления вот отсюда

Источник: Colonel Cassad



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