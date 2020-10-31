Мнение: О преемнике Путина: правильно ли подобран?

31.10.2020, 7:05, Разное

Поговаривают, что нынешний президент России Владимир Путин уже подобрал себе преемника. Оттого и чувствовал себя последнее время более вольготно, откровенно тролля публику…

Между прочим, ни Российская империя, ни сменивший её Советский Союз, по тем же лекалам скроенный, вообще не парились по поводу преемства. И слова такого не знали. В царской России у Государя был вполне официальный наследник, в СССР коллективный правитель в лице КПСС казался вечным и несменяемым, а конкретное лицо, временно занимавшее пост генсека, было уже вторичным. И только у свободной и демократичной России появилась нужда в преемнике.

Кто же он на сей раз?

Прежде, чем определиться с кандидатурой, приходится признать вот что. Хотя нынешняя Россия находится пока ещё в лучшей экономической и политической форме, чем была при транзите власти от Бориса Ельцина, масштаб стоящих перед ней проблем ничуть не меньший. Основных – пять.

1. Подавление демократии : манипулирование выборами и голосованиями, фактический запрет на реальную оппозиционную деятельность и преследование лидеров оппозиции, монополизация СМИ и пропаганда, формирующая как у людей, так и у самой власти неадекватные представления о стране и мире безответственность и некомпетентность на всех уровнях, создание системы «ручного управления» государством. Одним из результатов этого стало уничтожение легитимных механизмов транзита власти, грозящее тяжелыми последствиями.

2. Разрушение правовой среды : принятие законов, несовместимых с понятием права и принципами демократии, государственный контроль над правосудием и судебный произвол, отсутствие надлежащего контроля за правоохранительными органами и тревожное их всевластие, опасное в том числе уже и для самой власти.

3. Агрессивная внешняя политика : развязывание новой «холодной войны» со странами Запада, попытки силового включения стран бывшего СССР в сферу влияния России, активное военное участие в региональных конфликтах в дальнем зарубежье, нарушение баланса между западным и восточным направлениями российской политики, хаотизация внешнеполитической активности, ставка на ситуативных союзников и выдача им невозвратных кредитов, которые могли быть направлены на развитие российских регионов. Это привело, в частности, к прямым экономическим потерям от западных санкций, лишивших Россию доступа к западным кредитам и передовым технологиям.

4. Тотальная коррупция : выдача финансовых и правовых привилегий лицам, приближенным к власти («друзьям всё, остальным – закон»), предоставление возможности безнаказанно воровать в обмен на политическую лояльность. Такая клептократия блокирует экономический рост и усугубляет социальные проблемы.

5. Культ личности вождя: отрицательный отбор на всех уровнях власти и неспособность найти пути решения стоящих перед страной задач.

Любой преемник, кем бы он ни был, столкнётся со всем комплексом стоящих перед страной проблем, начиная с того, что уже сам по себе транзит власти нарушит существующий политический баланс. Восстановить его получится разве что силой, но это означает, что страна скатится из мягкой авторитарной диктатуры в окончательно тоталитарную.

Так вот, преемник… Вы в ближнем круге разве не видите молодого будущего диктатора?