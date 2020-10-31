Тупицкий о своей отставке: По требованию того или иного лица не собираюсь этого делать

31.10.2020, 7:00, Новости дня

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий на брифинге 30 октября сказал, что не слышал требования от властей уйти в отставку. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Такой вопрос пока не возникал. Если будет такой ультиматум, то я вас приглашу на обсуждение с таким вопросом, и судьи КС сядут здесь рядом, и мы обсудим вопрос, что я не так делаю, нарушаю ли я присягу. А по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать”, – сказал он.

Тупицкий отметил, что отставка должна быть мотивированной.

“Чтобы я понимал и разобрался и суд понимал, что проблема во мне. Тогда мы это решим. Объективно, на специальном заседании Конституционного Суда Украины”, – сказал он, заметив, что речь идет о замене всего состава КСУ.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В “Большой семерке” и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”. В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства. К ночи законопроект был зарегистрирован в парламенте как неотложный.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.