Яценюк предложил ликвидировать Конституционный Суд Украины

31.10.2020, 7:00, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 30 октября заявил, что придерживается идеи ликвидации Конституционного Суда Украины.

“Вообще я жесткий поклонник на протяжении последних 10 лет, с того момента, когда [четвертый президент Украины] Виктор Янукович через Конституционный Суд узурпировал власть, я сторонник того, чтобы ликвидировать [КСУ]. И передать его конституционные полномочия в отдельную палату Верховному Суду Украины”, – сказал он.

Яценюк прокомментировал высказывание главы КСУ Александра Тупицкого о том, что “недоразвитые страны не имеют Конституционного суда”.

“Ну это браво. Еще одна премия в сфере юриспруденции, потому что теперь мы узнаем, что США, которые не имеют Конституционного суда, а только Верховный суд, имеющий исключительную юрисдикцию, по толкованию американской конституции, – они недоразвитые”, – сказал он.

По его словам, КСУ “накрыл гробовой плитой всю антикоррупционную реформу”.

“Если КСУ хотел доказать независимость судебной ветви власти и необходимость создания отдельного органа по контролю за судьями, то Конституция дает возможность принять решение не сразу, а отложить на несколько недель. Обратитесь к президенту, к парламенту, и они тогда решат этот вопрос… Судьи КСУ защищали исключительно себя, свои состояния”, – подчеркнул он.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В “Большой семерке” и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”. В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.