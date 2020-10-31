На Донбассе сегодня ночью погибли морские пехотинцы Старостин и Бондарюк

31.10.2020, 7:00, Новости дня

Один из двух погибших этой ночью украинских военных был сержантом морской пехоты Михаил Старостин из Херсона. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Херсонской облгосадминистрации Наталья Возаловская.

“На фронте от пули российского снайпера погиб сержант морской пехоты Старостин Михаил Григорьевич, 14.06.1990 года рождения”, – написала она.

Чиновница сообщила, что прощание с погибшим состоится 31 октября 2020 года в селе Новорайск Бериславского района.

https://www.facebook.com/hoosobor/posts/3455547331195524

В командовании 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского сообщили, что вторым погибшим был сержант Владимир Бондарюк.

https://www.facebook.com/36obrmp/posts/866090827261665

29 октября российско-оккупационные войска нарушали режим тишины пять раз, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Их госпитализировали. С начала суток 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных. В ответ украинская сторона созвала внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.

В Офисе президента называли последнее достижение перемирия “серьезной победой”. Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября заявил, что “только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает”.