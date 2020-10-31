Он просто предложил забить на Конституцию – юрист о законопроекте Зеленского о смене состава КСУ

31.10.2020, 7:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует тонкую материю конституционного баланса и разделения властей хуже Конституционного Суда Украины. Об этом 30 октября в Facebook написал украинский юрист Александр Комаров.

“И, похоже, совершенно не беспокоится о сохранении конституционного дизайна и о наличии в государстве сильных институтов. Поэтому он, не ища сложных и осторожных решений, просто предложил откровенно забить на Конституцию и, используя удачный политический момент, не просто поставить суд на место, а полностью уничтожить конституционный контроль, создав опасный прецедент полного доминирования законодательной власти над судебной”, – заявил юрист.

Он отметил, что вероятность принятия законопроекта президента низка.

“Но мне сложно представить, что на что-то даже вроде решились бы в западных демократиях. Даже сам факт внесения такого законопроекта уже является частью конституционной истории и показывает, что так можно, что это инструмент на столе”, – считает Комаров.

По его словам, законопроект не просто предлагает изменить судей КСУ, он наносит сокрушительный вред суду как институции, уничтожает ее самостоятельность.

https://www.facebook.com/komarov.oleksandr/posts/3415367788550296

“Баланс власти заключается не в том, чтобы уничтожать ту ветку или ее часть, которая нам не нравится, а в том, чтобы исправлять наибольшие отклонения. Такие, которым, по моему мнению, есть и обсуждаемое решение КСУ. Но исправлять не путем прямого наступления и уничтожения органа, а через очень тонкие и осторожные шаги”, – отметил юрист.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.