 

По делу о теракте в Ницце задержан еще один человек

31.10.2020, 6:21, Новости дня

Французская полиция задержала второго человека в рамках расследования теракта, осуществленного в четверг в городе Ницца выходцем из Туниса, сообщила радиостанция France Info.

Согласно информации радиостанции, задержан 35-летний мужчина. Правоохранительные органы подозревают, что он контактировал с 21-летним выходцем из Туниса незадолго до того, как тот напал с ножом на людей в соборе в центре Ниццы, передает ТАСС.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.

Макрон назвал нападение под Парижем террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент страны высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».



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