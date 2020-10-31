Синоптики рассказали о погоде в столице

31.10.2020, 6:21, Новости дня

Облачная погода с прояснениями и до плюс девяти градусов ожидаются в Москве в субботу.

По прогнозу синоптиков, в пятницу днем в столице будет 7-9 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов, следует из данных на сайте Росгидромета.