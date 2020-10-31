 

Создатели «Сармата» разработали концепцию ракеты «Лидер» для полетов к Марсу и Луне

31.10.2020, 6:21, Новости дня

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева разработал концепцию сверхтяжелой космической ракеты-носителя «Лидер» для полетов к Луне и Марсу, сообщили в компании.

«Разработана концепция создания ряда ракет-носителей сверхтяжелого класса на базе ракеты «Лидер» – для облета Луны, для реализации лунной программы и для миссий к Марсу», – передает ТАСС сообщение компании.

Уточняется, что базовый вариант «сверхтяжа» – ракета «Лидер» – должен иметь два боковых блока первой ступени с кислородно-керосиновыми двигателями РД-171М и центральный блок второй ступени с водородными двигателями РД-0120. Выводимая головная часть ракеты должна включать разгонный блок, межорбитальный буксир и пилотируемый корабль «Орел». Грузоподъемность «Лидера», по расчетам специалистов ГРЦ, составит 53 тонны на низкую опорную орбиту, общая масса ракеты будет достигать 1 тыс. 143 тонн. Высота носителя вместе с установленным «Орлом» составит 91 метр.

При это ракета для обеспечения лунной базы РФ должна состоять из двух ракет «Лидер», то есть четырех боковых и двух центральных блоков на первой и второй ступенях, соединенных силовыми поясами. Ее расчетная грузоподъемность – 106 тонн на низкую орбиту, общая масса – 2 тыс. 284 тонны, высота – 90 метров.

Как отмечается в материалах компании, марсианская ракета предполагает связку из трех базовых носителей «Лидер», ее первая и вторая ступени должны состоять из трех центральных и шести боковых блоков. Ракета, по мнению разработчиков, сможет выводить на опорную орбиту 160 тонн груза, ее масса будет достигать 3 тыс. 430 тонн, высота составит 90 метров. Выводимая часть ракеты – разгонный блок, межорбитальный буксир и полезная нагрузка. Для пилотируемых полетов эта версию также не планируется использовать.

Напомним, в марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что РФ завершила модернизацию производства для начала серийного выпуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

В октябре стало известно, что Соединенные Штаты настаивают, чтобы РФ свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник», так как российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / В Екатеринбурге испортили два граффити Покраса Лампаса

30.07 / Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты

08.10 / Более четверти населения Украины оказались за чертой бедности

27.06 / “Ростов” переиграл “Арсенал” в матче чемпионата России

02.09 / Соловьев объяснил блокировку стрима «Битва за Белоруссию» на YouTube

24.07 / Стали известны результаты ДНК-теста сына Децла

16.09 / ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару

19.09 / Мясников назвал способ «отсрочить смерть»

09.09 / «Коалиция, которая не шутит» — чёрное ополчение с оружием в руках бросает вызов BLM и белым в США

22.07 / ЦБ выпустил рекордное число монет за год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска