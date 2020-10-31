 

«МегаФон» реализует проект по развертыванию спутниковой связи

31.10.2020, 6:20, Новости дня

Созданием отечественной системы высокоскоростной спутниковой связи займется компания «МегаФон». Как сообщили представители, работы начнутся 16 ноября текущего года.

Согласно разработанному проекту, на низкую орбиту Земли будут выведены спутники связи, которые обеспечат передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с. При этом задержка не будет превышать 20 мс, обещают разработчики.

Процесс реализации проекта возглавит Алексей Шелобков, сообщили в «МегаФоне». По словам экспертов, наличие собственной спутниковой инфраструктуры очень важно для России. Ведь только чуть более трети территории страны покрыто средствами наземной связи, а во многих малонаселенных регионах прокладка оптоволоконных кабелей и вовсе нецелесообразна.



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