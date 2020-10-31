Названы условия поставок комплектующих для Huawei

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31.10.2020, 6:20, Новости дня

Сентябрьский запрет со стороны США поставлять комплектующие для китайского производителя электроники Huawei. Американцы все-таки позволили продавать компании однокристальные микросхемы.

Существует только одно условие по использованию этих устройств, поясняют эксперты. Главное, чтобы они не были найдены в гаджетах, обеспечивающих связь по стандарту 5G.

Похоже, самый мощный китайский производитель китайских устройств в ближайшее время либо не сможет выпускать современные гаджеты с поддержкой 5G, либо создаст их исключительно из комплектующих собственного изготовления. И первый, и второй сценарии выглядят фантастически, считают эксперты. Видимо, будет что-то среднее.



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