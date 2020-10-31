 

Эксперт назвал самые популярные способы слежки за сотрудниками в России

31.10.2020, 6:20, Новости дня

Если вы трудитесь в российской компании в удаленном режиме, это вовсе не означает, что работодатель позволит вам свободно распоряжаться своим рабочим временем. О способах слежки за сотрудниками рассказал основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.

Если нужно следить за тем, как сотрудник на удаленке использует свое рабочее время, достаточно использовать какой-либо тайм-трекер, говорит эксперт. Таких программ сейчас существует немало, и работают они достаточно эффективно.

Для защиты корпоративной информации, которая может быть похищена с домашнего компьютера удаленного сотрудника, существуют DLP-системы. Вообще-то, при современных технологиях уже не имеет значения, трудится ли ваш человек в офисе или у своего дивана.



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