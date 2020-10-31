 

Honor анонсирует выход на рынок нового фитнес-браслета Band 6

31.10.2020, 6:20, Новости дня

Китайский Huawei под своим брендом Honor выпустит новый фитнес-браслет модели Band 6. Компания анонсирует выход на рынок данного устройства еще задолго до презентации.

По информации инсайдерских источников, у этого гаджета будет достаточно большой дисплей типа Full-Screen. Впрочем, этот факт заметен и на изображениях, которые официально опубликовал в сети разработчик.

Ранее смарт-браслеты Honor еще не получали настолько большого и качественного экрана, отмечают эксперты. Теперь пользователи смогут получать информации в более удобном виде, что должно способствовать повышению популярности гаджета. По имеющимся сведениям, презентация браслета состоится в ноябре, хотя дату пока не называют.



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