Компания LG выпустила смартфон с поддержкой 5G по умеренной цене

31.10.2020, 6:20, Новости дня

Новый смартфон LG K92 выходит с поддержкой связи пятого поколения. Однако его цена составляет всего 360 долларов США. Для 5G-устройств это весьма скромная стоимость, отмечают эксперты.

Внутри аппарата установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 690 с частотой до 2 ГГц. Объем основной памяти – 128 Гб, оперативной – 8 Гб. Связь по пятому поколению передачи данных обеспечивает модем Snapdragon X51.

Кроме того, основная камера смартфона делает снимки на 64 Мп. Емкость батареи – 4000 мАч. Кроме того, в гаджете достаточно мощные динамики. Как видим, разработчик не особо «экономил» на технических характеристиках. Источники указывают, что в продаже он появится уже шестого ноября текущего года.