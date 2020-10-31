Мнение: Тест №21. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток
31.10.2020, 5:30, Разное
Места на второй поток нового теста можно купить вот здесь.
Про тест можно прочитать здесь.
Сертификаты будут черного цвета.
Черный цвет – это цвет Королевы. Это бессознательное человека, где находится источник спонтанности.
Установить связь между сознанием и бессознательным, соединить их в единое целое, это и есть эго-интеграция, та самая алхимическая женитьба Королевы и Короля.
Сюрприз, который я обещала, будет касаться ключа в бессознательное.
Это будет новая тема, которой я ни разу не касалась в блоге. И необычный материал.
Но большая часть заданий будет вам знакома и, надеюсь, хорошо понятна.
Давайте обсудим, на чем лучше всего фокусироваться, когда проходишь тест, и как себя настраивать.
Те, у кого были сертификаты за тесты и особенно первые места, расскажите, как вы настраивались на тест, который прошли так успешно, на чем фокусировались.
Мы когда-то это уже обсуждали, но рефлексия людей всегда подводит, очень сложно не то что сформулировать свои ощущения, но даже просто их точно вспомнить.
Попробуем сейчас?
Только пишите, какой это был тест и сколько баллов.
Источник: Эволюция
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