 

Мнение: Тест №21. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

31.10.2020, 5:30, Разное

Места на второй поток нового теста можно купить вот здесь.

Про тест можно прочитать здесь.

Сертификаты будут черного цвета.

Черный цвет – это цвет Королевы. Это бессознательное человека, где находится источник спонтанности.

Установить связь между сознанием и бессознательным, соединить их в единое целое, это и есть эго-интеграция, та самая алхимическая женитьба Королевы и Короля.

Сюрприз, который я обещала, будет касаться ключа в бессознательное.

Это будет новая тема, которой я ни разу не касалась в блоге. И необычный материал.

Но большая часть заданий будет вам знакома и, надеюсь, хорошо понятна.

Давайте обсудим, на чем лучше всего фокусироваться, когда проходишь тест, и как себя настраивать.

Те, у кого были сертификаты за тесты и особенно первые места, расскажите, как вы настраивались на тест, который прошли так успешно, на чем фокусировались.

Мы когда-то это уже обсуждали, но рефлексия людей всегда подводит, очень сложно не то что сформулировать свои ощущения, но даже просто их точно вспомнить.

Попробуем сейчас?

Только пишите, какой это был тест и сколько баллов.

Источник: Эволюция



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