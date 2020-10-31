Onet – поделив поляков на «плохих» и «хороших», Качиньский «бросает бомбу» в свою страну

31.10.2020, 5:20, Новости дня

Первый человек в Польше — глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский — безответственно делит поляков на «хороших» и «плохих» и даёт первым полное право безнаказанно бить вторых, к тому же в разгар эпидемии, пишет главный редактор Onet Бартош Венглярчик. Он бьёт тревогу: это вполне может закончиться кровопролитием, потому что мудрая власть не борется с половиной своего народа.



Reuters

Задача власти всегда состоит в том, чтобы заглушать эмоции и сглаживать общественные настроения. В момент серьёзнейшей угрозы для жизни и здоровья поляков с момента окончания Второй мировой войны — то есть неконтролируемой смертельной эпидемии, самый главный человек в Польше приводит в действие бомбу. Последствия могут быть пагубными. Масштаб безответственности Ярослава Качиньского будет пропорционален словам, которые он произнёс во вторник, пишет главный редактор портала Onet Бартош Венглярчик.

Существует теория, согласно которой люди могут изменить ход истории страны или мира. «В целом я не согласен с ней, я считаю, что люди могут оказать влияние на историю, ускорить или замедлить её, но они скорее всего не в состоянии изменить её направление. Однако из этого правила есть исключения», — рассказывает он. В качестве примера он приводит обращение к полякам главы партии «Право и справедливость», практически одного из важнейших лиц в государстве, Ярослава Качиньского. Журналист обращает внимание на то, что многие его соотечественники принимают каждое слово Качиньского в качестве неизменной истины.

Послание Ярослава Качиньского в адрес своих сторонников было весьма простым: «Польша находится на грани пропасти, если победят они, люди, протестующие сегодня на улицах, Польша перестанет существовать. Поэтому долг каждого настоящего поляка, а таким может быть только католик и приверженец партии «Право и справедливость», состоит в защите костёлов от протестующих».

Заместитель премьер-министра, курирующий полицию и спецслужбы, разрешает националистам, футбольным фанатам, представителям национально-радикального лагеря и крайне правым избивать людей на улицах. Глава правящей партии просто делит поляков на хороших и плохих, а хорошим прямо говорит: «Вы останетесь безнаказанными, потому что вы защищаете Польшу от изчезновения с карты мира». «И каждый поляк ведь знает — защищая Родину, защищая её существование, бей, убивай», — цитирует Качиньского автор. Ярослав Качиньский выходит на сцену и говорит, что история польского народа закончится, если «Право и справедливость» сделают шаг назад, добавляет он.

«Эти слова шокируют. Эти слова могут предвещать что угодно, включая введение чрезвычайного положения, цензуру, аресты и бог знает что только ещё. Эти слова вице-премьера об угрозе со стороны 20-летних, перекрывающих улицы, выставляют на посмешище авторитет государства — если это пустословие, но если он говорит серьёзно, то они могут стать предвестником апокалипсиса», — предупреждает главный редактор.

Венглярчик также обращает внимание на то, заместитель спикера сейма с самого высокого места в зале заседаний в парламенте назвал символ «Забастовки женщин» — нацистским, но ведь такой символ виднеется на каждой электрической коробке как в Польше, так и в десятках других стран. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал СМИ приглушить эмоции, потому что в стране эпидемия и мы боремся за жизни поляков. Телевидение транслирует на экране надпись: «Левый фашизм разрушает Польшу», перечисляет он.

«Следовательно, мы имеем польских патриотов с одной стороны и эсэсовцев с другой, которые намерены ликвидировать Польшу. Всё это происходит в тот момент, когда сотни поляков умирают от коронавируса, а эпидемия разрушает экономику Польши. Если это не приведёт к кровопролитию, тогда я не знаю к чему», — рассуждает он.

По его мнению, если дело действительно дойдёт до кровопролития, а до этого уже рукой подать, то ответственность за это полностью и единолично будет нести власть, которая не должна ограничиваться высокопарными речами с обязательным словом «Польша» в каждом предложении. Осуществление власти заключается прежде всего в постоянных дискуссиях с народом, особенно с той его частью, которая ей не доверяет, разъясняет журналист. Из речи Качиньского поляки узнали, что несогласные и протестующие — просто-напросто вульгарные нигилисты.

«Сегодня в правящем лагере нет никого, кто бы понял, что мудрая власть никогда не будет сражаться против половины народа. И именно это заставляет меня согласиться с Качиньским», — не без доли сожаления резюмирует главный редактор портала Onet Бартош Венглярчик.