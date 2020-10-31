Le Figaro – запрет ядерного оружия не принесёт мир, но пойдёт на руку агрессорам

31.10.2020, 5:20, Новости дня

Гондурас стал 50-й страной, которая ратифицировала новый Договор о запрещении ядерного оружия, и благодаря этому через три месяца он вступит в силу. Однако, как пишет Le Figaro, ни одна страна, у которой ядерное оружие есть, к соглашению присоединяться не собирается. Поэтому автор делает вывод: лучше вернуться к прежнему режиму Договора о нераспространении ядерного оружия, ДНЯО, тем более что у ядерного сдерживания есть и мирная функция.



Reuters

На прошлых выходных пацифистские движения отпраздновали историческую победу, пишет Le Figaro: Гондурас стал 50-й по счёту страной, ратифицировавшей Договор о запрещении ядерного оружия. Это соглашение приняли 127 стран в Генеральной ассамблее ООН в 2017 году. И теперь, после ратификации Гондурасом, договор перешагнул барьер, необходимый, чтобы вступить в силу через три месяца, пишет Le Figaro.

Организация, которая боролась за его принятие, очень рада. По словам её представителей, предыдущий Договор о нераспространении ядерного оружия(ДНЯО) не работал должным образом, не сократил количество ядерного оружия в мире. Теперь же, как надеются апологеты нового Договора о запрещении ядерного оружия, с угрозой апокалипсиса будет покончено.

Но ни одна из стран, у которых есть ядерное оружие, не поддержала соглашение о его запрещении и не собирается этого делать. Про Северную Корею, Китай, Россию речь и вовсе не идёт, пишет автор статьи. Если же говорить про демократические страны, то лидер Франции Эммануэль Макрон чётко заявил, что его стране этот договор не подходит. «Давайте не будем наивными: отказ Франции, арсенал которой никак нельзя сравнить с арсеналом США или России, не сможет подать пример остальным ядерным державам», — заявил он.

В таких странах, как Франция, военное командование сомневается в практической эффективности нового договора. И многие даже утверждают, что в этом случае преимущество получат недемократические страны. Отсутствие сдерживания в виде ядерного оружия может породить конфликты. Ядерная угроза снижает запал и устанавливает рамки для агрессора, ведь после определённой точки война становится тотальной и теряет выгоду для него самого. В этом как раз и парадокс, что ядерное оружие ведёт к ограничению воинственности.

Впрочем, эта теория ядерного сдерживания, которую взяли на вооружение после Второй мировой войны, не могла не измениться с течением времени. Сегодня она должна быть пересмотрена в контексте многополярности. И если новый договор неидеален, регулировать эту сферу всё же нужно. Рост напряжённости в мире и риск возникновения конфликтов высокой интенсивности грозят фатальными последствиями. А отказ ключевых стран, как США, от соблюдения соглашений по контролю над вооружениями оставляет не много пространства для тех, кто за многосторонний подход. И даже если Франция выступит за ядерное разоружение, у неё нет достаточных инструментов, чтобы этого достичь.

Но западным странам нельзя слишком легковесно относиться к обсуждению Договора о запрете ядерного оружия. Всё же это желание людей, и оно окажет действие на те страны, например, где базируются американские вооружения: Турцию, Италию, Германию, Нидерланды, Бельгию. В Германии часть политиков уже требует вывести эти вооружения с территории страны. Кроме того, осуждая ядерное оружие, страны тем самым оказывают давление на тех, кто инвестирует в эти технологии.

Поэтому автор статьи в Le Figaro делает такой вывод: чтобы укрепить мир, нужно принять принцип ядерного сдерживания. А если игнорировать требования, то это вовсе не разубедит тех, кто их предъявляет.

