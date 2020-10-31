 

SCMP – и никаких санкций — общая валютно-финансовая система выгодна как Москве, так и Пекину

31.10.2020, 5:20, Новости дня

Сергей Глазьев, министр интеграции и макроэкономики Евразийского экономического союза, который в последнее время тесно сотрудничает с Китаем, призывает создать новую Евразийскую валютно-финансовую систему при отсутствии единой валюты в блоке. Как пишет South China Morning Post, благодаря этому поддерживаемый Россией экономический и торговый блок снизит свою зависимость от доллара США и евро во внутренней торговле и сделках с Китаем, что в интересах и Пекина, и Москвы.


Reuters

Сотрудничество между Китаем и пятью государствами — членами Евразийского экономического союза укрепилось благодаря китайской инициативе «Один пояс — один путь». Однако, как пишет South China Morning Post, в отличие от 19 из 27 стран ЕС, у членов ЕАЭС нет единой валюты, поэтому министр интеграции и макроэкономики союза Сергей Глазьев призывает создать новую Евразийскую валютно-финансовую систему при отсутствии единой валюты в блоке. Благодаря этому поддерживаемый Россией экономический и торговый блок снизит свою зависимость от доллара США и евро во внутренней торговле и сделках с Китаем.

Как отмечает издание, Глазьев на онлайн-форуме заявил, что в рамках сотрудничества ЕАЭС и Китая союз увеличит использование национальных валют, чтобы минимизировать риски.

«В РФ и в Китае созданы свои платёжные системы, система электронного обмена информацией между банками, но участники хозяйственной деятельности пока очень вяло пользуются этими элементами инфраструктуры и по-прежнему работают в чужих валютах. Считаю, что нужно кардинально переломить ситуацию, создать нашу собственную евразийскую валютно-финансовую систему. Она страховала бы нас от рисков и была бы надёжной, прозрачной, удобной, эффективной и не была бы обременительной для участников хозяйственной деятельности», — считает Глазьев.

По данным ЕАЭС, на данный момент в рамках союза в национальных валютах производится около 50% расчётов, а при торговле с Китаем доля использования национальных валют ещё ниже — 15%.

Глазьев также подчеркнул срочную необходимость стабилизировать обменные курсы национальных валют стран — членов блока, создать евразийские механизмы обмена и ценообразования и ввести стимулы для ведения торговли в национальных валютах.

Это предложение объясняется тем, что РФ и Китай уже какое-то время пытаются снизить свою зависимость от доллара США. Начиная с 2014 года США используют свой контроль над глобальной финансовой системой, чтобы вводить санкции против России. Американо-китайские отношения ухудшаются, и Китай также пытается ускорить внедрение использования юаня в мировых платежах, чтобы снизить влияние конфликтов с США.

Согласно данным Центрального банка РФ и Федеральной таможенной службы, в первой четверти этого года только 46% двусторонней торговли между Россией и Китаем проходило в долларах США, это первый раз, когда доля использования доллара опустилась ниже отметки в 50%. Нынешняя ситуация кардинально отличается от ситуации 2015 года, когда почти 90% двусторонней торговли проходило в долларах США.

Помимо торговли, Москва и Пекин также пытаются укрепить своё финансовое сотрудничество, чтобы ускорить процесс отказа от доллара. В прошлом году Москва заявила, что впервые планирует выпустить свои облигации в юанях, в надежде привлечь интерес китайских инвесторов к российским активам и помочь создать ориентиры для установления вариантов хеджирования для рубля и юаня в обход использования доллара США.



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