Мнение: Выстоять против Хабиба

31.10.2020, 5:10, Разное



Фото со свадьбы Хабиба – кумира молодежи в РФ.

Посмотрел видео, как беснуются «чеченские парни» возле посольства Франции в Москве – охренеть, конечно. Особенно удивляет, как ласково и нежно ведут себя с ними бравые омоновцы. Хотя тут даже не поймешь, чего больше; с одной стороны, причиной может быть простая трусость – связываться с чеченцами никакие омоновцы, скорее всего, не хотят, у них, как говорится, «тоже семьи есть». Но, с другой стороны, может быть и так, что их кто-то придерживает – учитывая недавний разговор (кстати, по поводу Навального) между Путиным и Макроном, когда Макрон сначала отчитал там Вована, как мальчишку, а потом еще и слил всю «беседу» в прессу, выставив тем самым Путина совсем уж идиотом. Нацлидер таких обид обычно не забывает – так что, возможно, все это буйство возле посольства – своего рода «ответка» и было санкционировано.

А тут и Хабиб Нурмагомедов, «самый знаменитый боец единоборств в мире» (22 миллиона подписчиков в Инстаграме) выступил в этом самом Инстаграмме с проклятиями в адрес Макрона и с призывами его «покарать», сопроводив это фоткой – лицо Макрона с отпечатком ботинка. Текст, кстати, был на РУССКОМ языке.

Смотришь так на этот «подъем мусульманского религиозного сознания» в одной отдельно взятой РФ – и даже непонятно, а что, собственно, наши власти могут против этого возразить? Там ведь всё в русле российского агитпропа: против бездуховной Европы, за традиционные ценности, против свободы слова, за оскорбленные чувства верующих. Вот и самый знаменитый в Инстаграме боец поддерживает, а он – слава России, гордо держит знамя российского спорта (и, кстати, еще никто не обвинял его в приеме допинга). Что не так?

Тут ведь «пришла беда откуда не ждали». Светские авторитарные режимы, которые строят всю риторику на своем «противостоянии с бездуховным Западом», рано или поздно становятся совершенно беззащитны против религиозного фанатизма – поскольку фанатики говорят ровно то же самое, только они «чище» и, в отличие от светских чинуш, реально верят в то, что говорят.

Чем этот наш «гибридный режим» будет крыть? Разве Франция не бездуховная? Бездуховная – сами говорили и писали сто раз. Разве свобода слова – это не подлый обман трудящих, который трудящим абсолютно не нужен, поскольку от нее никаких скреп? Обман, не нужен, скрепы – должен повторять за полуграмотным исламским проповедником дежурный пропагандон режима, не в силах вставить слово. Разве можно посягать на авторитеты, дорогие народу? Да что вы, нельзя, конечно! – завопит пропагандон в ужасе. – У нас даже закон такой принят, что нельзя!

Во Франции Макрон все ж молодец – чем бы ни закончилось. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. В конечном счете, он вызвал своих мусульманских «оппонентов» на открытое противостояние, лицом к лицу. И они ведь приняли вызов: убийства в католической церкви во время службы, с отпиливанием головы у случайной жертвы – ответ более чем красноречивый. «Вы нас будете гнобить – а мы вас будем резать, и посмотрим, кто кого» – вот ответ всемирного ислама.

Интересно, на сколько хватит Макрона. Замах-то у него наполеоновский, «иду на вы». Помнится, не так уж давно испанцы в аналогичной ситуации позорно сдались под угрозой террора: 11 марта 2004 года был «самый страшный теракт в истории Испании», знаменитое кровавое дело «о терактах в Мадриде»: «В весенний день 2004 года в короткий промежуток между 07:39 и 07:42 по местному времени (09:39-09:42 по мск) в четырех пригородных поездах, направлявшихся на мадридский вокзал «Аточа», взорвалось около десяти бомб. Взрывы прогремели в час пик: утром электрички везли в испанскую столицу рабочих из юго-восточных окраин, где аренда жилья стоит значительно дешевле, чем в самом Мадриде».

«Всего жертвами взрывов стал 191 человек. Еще одна девушка впала в кому и умерла в 2014 году, не приходя в сознание. Более 2 тыс. человек были ранены».

Теракты, по официальной версии, были организованы последователями Аль-Каиды, чтобы «наказать» Испанию за участие в войне против Саддама Хуссейна в Ираке. И они добились своей цели: уже через месяц после теракта новый глава кабинета министров Испании объявил о выводе войск из Ирака. Даже не так: он отдал приказ «своему военному контингенту в Ираке покинуть эту страну “как можно быстрее”».

https://lenta.ru/articles/2004/04/19/spain/

То есть – бежать, попросту говоря. Полная деморализация.

Нынешние исламские террористы перешли (вроде бы) от взрывов к «ножевому бою». Ножами они 200 человек будут резать долго… Пока – 4 убитых. Возможно, Макрону хватит духу выстоять. Я бы очень надеялся на это.