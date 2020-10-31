 

Мнение: “Марш на Варшаву”

31.10.2020, 5:05, Разное

В Польше продолжаются массовые протесты поляков против нелегитимного правительства в Варшаве, которое угнетает свободных людей. По размаху эти протесты в разы превосходят то, что происходит в соседней Белоруссии. Причинами протестов является комбинация факторов – закон против абортов, коронавирусные ограничения + прочие действия правительства, наплодившие массу недовольных. Протесты проходят как в Варшаве, так и в других городах, например в Кракове.

Польша будет свободной страной! Поляки – вы невероятны! Сегодня на наших глазах рождается новая польская нация!
Нелегитимный режим Дуды должен уйти и передать власть Координационному Совету польской оппозиции.
Получилось в Киргизии – получится и в Польше!

Источник: Colonel Cassad



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