 

Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории «Поля чудес»

31.10.2020, 5:00, Новости дня

Ведущий телепередачи «Поле чудес» Леонид Якубович в эфире «Первого канала» рассказал о самом ценном подарке в истории передачи.

По его словам, в 1996-1997 году ветеран подарил ему железный портсигар, простреленный пулей. Участник передачи носил его возле сердца.

«Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который был», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом он добавил, что после съемок вернул его владельцу.

Ранее на передаче участник угадал слово, написанное с ошибкой, и прошел в суперигру. Якубович задал вопрос, как назывался вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет. Правильным ответом должно было стать «монпансье», однако на табло и на экране было написано слово «монпасье».

Ранее Первый канал опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как гости передачи поедают продукты, привезенные гостями.

Позже Якубович ответил на язвительные комментарии в Сети.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Су-30 разбился в Тверской области

12.07 / Министр образования США выступила за открытие школ осенью

05.07 / Sky News – рэпер Канье Уэст заявил о президентских амбициях и заручился поддержкой Илона Маска

13.07 / В мире: Украина подталкивает Донбасс к радикальным решениям

23.07 / Рубль вырос к доллару

25.10 / Спецпомощник Рейгана – США любят «дипломатию канонерок» — но она пока никого не убедила

03.10 / Independent – чаще уходят в запой, но меньше курят — учёные раскрыли влияние карантина на британцев

30.09 / Маас – отравление Навального — проблема для всего международного сообщества

07.09 / Украинцам грозит пожизненное заключение за наркопреступление в Грузии

06.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска