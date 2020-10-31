Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории «Поля чудес»

31.10.2020, 5:00, Новости дня

Ведущий телепередачи «Поле чудес» Леонид Якубович в эфире «Первого канала» рассказал о самом ценном подарке в истории передачи.

По его словам, в 1996-1997 году ветеран подарил ему железный портсигар, простреленный пулей. Участник передачи носил его возле сердца.

«Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который был», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом он добавил, что после съемок вернул его владельцу.

Ранее на передаче участник угадал слово, написанное с ошибкой, и прошел в суперигру. Якубович задал вопрос, как назывался вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет. Правильным ответом должно было стать «монпансье», однако на табло и на экране было написано слово «монпасье».

Ранее Первый канал опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как гости передачи поедают продукты, привезенные гостями.

Позже Якубович ответил на язвительные комментарии в Сети.