 

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 24 человек

31.10.2020, 5:00, Новости дня

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 24 человек, пострадавших – до 804, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

«Число погибших увеличилось до 24, раненых – до 804», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек погибли, почти 800 получили в пятницу ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции.

Напомним, в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находится в 20 километрах района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе Турции.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер. Также в результате землетрясения на греческом острове Самос погибли двое детей.



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