Данилов увидел влияние России на Конституционный Суд Украины

31.10.2020, 4:50, Новости дня

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Данилов в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 30 октября выразил мнение, что некоторые члены Конституционного Суда Украины расшатывают ситуацию внутри страны.

“Люди, которые сделали вчера эту заварушку, должны нести ответственность. Конституционный Суд занимается расшатыванием государственности Украины”, – сказал глава СНБО.

По его словам, в условиях войны каждый должен нести ответственность за свои действия.

“Мы отслеживаем четкие действия определенной группы лиц, которые направлены на уничтожение государственности Украины. Поверьте, придет время и все встанет на свои места. Будет понятно, кто за этим стоит”, – сказал он.

Данилов допустил, что в этих событиях роль играет Россия.

“Сомнения в этом у меня почти нет”, – сказал он.

Председатель комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины Марина Ставнийчук в ответ сказала ему, что консультации КСУ с СНБО не предусмотрены по законодательству.

“Если вам известны те лица в суде или вне суда, которые работают против государства Украины, на ее разрушение, я думаю, что должно быть ваше заявление в правоохранительные органы с указанием фамилий, обстоятельств и прочее, чтобы ситуация эта была расследована”, – сказала она.

Конституционный Суд 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Европейский парламент поддержал эту инициативу Зеленского.

Конституционный Суд Украины возглавил в сентябре 2019 год Александр Тупицкий. Он сказал, что вопрос о его отставке после решения Зеленского пока не поднимали.