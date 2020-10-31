 

Армения и Азербайджан договорились не стрелять по мирным жителям и гражданской инфраструктуре

31.10.2020, 4:50, Новости дня

30 октября после встречи в Женеве министров иностранных дел Армении и Азербайджана с представителями минской группы ОБСЕ, верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером был достигнут ряд договоренностей по урегулированию в зоне конфликта. Об этом говорится в заявлении минской группы ОБСЕ по итогам переговоров.

Стороны конфликта договорились, что не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.

Они будут активно участвовать в проведении операций по поиску останков погибших в боевых действиях и обмену ими на поле боя.

Список военнопленных будет передан сторонами конфликта международным организациям.

Минская группа ОБСЕ – группа стран – членов ОБСЕ, возглавляющая поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Оно должно было начаться в 8.00 по местному времени 26 октября, но его нарушили в первый же час.

29 октября лидер Карабаха Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска находятся уже в нескольких километрах от стратегического города Шуши.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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