 

В Краматорске пройдет второй тур выборов мэра

31.10.2020, 4:50, Новости дня

На выборах городского головы в Краматорске Донецкой области ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому состоится второй тур. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Во второй тур вышли самовыдвиженец, действующий депутат Краматорского горсовета от “Нашего края” Александр Гончаренко, который набрал 48,61% (19 390 голосов) и нынешний мэр города Андрей Панков, за которого проголосовали 37,75% избирателей (15 056 человек).

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

В соответствии с Избирательным кодексом, официальные результаты местных выборов должны быть установлены не позднее 6 ноября. Второй тур мэрских выборов должен пройти в течение трех недель после оглашения результатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Белесков: Мир может быть, только когда все поймут, что Украина может ответить. А сокращение вооружений и рассказы о силе дипломатии – это от лукавого

12.08 / Таня Локшина: власти в Минске применяют чрезмерную силу к протестующим

04.08 / Внедорожник на базе Honda Z600 продается на вторичном рынке

18.09 / Новые исследования разрушают стереотипы о викингах

14.09 / США заподозрили Иран в подготовке покушения на американского посла в ЮАР

27.07 / Бутина впервые оказалась в российском женском СИЗО

27.08 / Генсек НАТО призвал Беларусь уважать права человека

05.07 / “Не было бы “ДНР”, и соответственно “ЛНР”. Это грызет внутри”. Ярош заявил, что добровольцы в 2014 году могли отбить Донецк

16.10 / Киевский блогер и бизнесмен Стужук умер от COVID-19

23.09 / На прививку от коронавируса в Москве решили записывать без столичного полиса ОМС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска