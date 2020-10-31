Мнение: Слив

31.10.2020, 4:30, Разное

Часть крымчан начала использовать горячую воду из батарей отопления для бытовых нужд. В ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» предупреждают – это опасно. Техническая вода из системы отопления может стать причиной инфекционного заражения людей даже при простом мытье посуды, подчеркнули в ведомстве.

«При сливах воды из системы отопления снижается температурный режим во всех соседних квартирах. Кроме того, сетевая вода не является питьевой, может быть небезопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении», – заявил гендиректор предприятия.

Настолько экзотический способ добычи воды не от хорошей жизни – у крымчан жесточайший дефицит воды. Водная проблема становится критической для полуострова, так как она просто никак не решается. А значит – усугубляется.

Единственное надеждой оставались дожди, но наполнить обмелевшие ниже всех норм водохранилища несколькими днями осадков невозможно.

Сделать из Крыма витрину путинских достижений не удалось. А сейчас, когда верховный лидер прячется по каким-то подвалам, ему тем более не до всяких ваших скучных проблем. Правительство по своей инициативе браться за решение проблемы не будет – хотя бы потому, что в существующих правилах для этого требуется высочайшее изволение, инициатива – штука такая, непредсказуемая. А уж в ситуации, когда проблема и на самом деле практически неразрешима, то тем более инициативничать себе дороже. Так всё это и катится само собой. При этом у водной проблемы, как у любой хронической, есть сразу много факторов, каждый из которых вносит свой весомый вклад в общую катастрофическую ситуацию – помимо дефицита воды как такового, есть еще проблема безнадежно "дырявых" сетей, куда уходит более половины драгоценной воды, а та, что с трудом доходит до потребителя, собирает с ржавых труб весь букет примесей и попадая, наконец, в кран, приобретает жуткий запах и цвет. Сколько будет стоить ликвидация каждого из негативных факторов, не озвучивается, но вообще-то говоря, речь может идти о десятках и даже сотнях миллиардах рублей. При том, что многих технологий в России попросту нет. У нас вообще есть только Росгвардия и подельники президента, все как один из списка Форбс. С этим все в порядке. С остальным – нет.

Имитация каких-то действий, конечно, происходит – то военные протянут по временной схеме трубу, чтобы перекачать немножко воды из одной пересыхающей лужи в другую. То громогласно объявят о строительстве опреснительной станции, скромно забыв упомянуть, что мощности ее не хватит и на квартал зданий, да и куда девать возникающий в ходе опреснения рассол – тоже вопрос. Системного подхода нет и не предвидится, есть только медийные всплески активности.

Катастрофа между тем усугубляется. В Крыму возникают целые зоны, непригодные для жизни. В биологическом смысле непригодные. Но теперь это никому неинтересно. Победный клекот уже неактуален, разве что изредка клон президента прокатится на Камазе по мосту, да и это уже не вызывает прежнего энтузиазма. Не до вас, в общем. Вы там как-нибудь сами. Молебен, что ли, устройте, всему вас учить надо.