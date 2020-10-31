Россиянам придется подождать с внедрением 5G

31.10.2020, 4:10, Новости дня

Снова в последнюю очередь. Авторитетные источники свидетельствуют о том, что в РФ искусственно тормозится внедрение формата связи пятого поколения. Похоже, общедоступное покрытия 5G получат США, Китай и Европа, а уже потом, с задержкой, и Российская Федерация. Почему?

По словам экспертов, в крупных городах РФ связь 5G начнет работать только к 2024 году. «Ростех» и «Ростелеком», которым правительство поручило разработать отечественные технологии 5G, раньше не сумеют закончить работу. А импортировать оборудование власти не хотят.

Однако в Минцифры заверили, то через четыре года 5G начнет работать минимум в десяти крупных городах России. Впрочем, первые островки высокоскоростной связи там появятся уже в 2022 году.