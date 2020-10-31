 

Хакеры расшифровали микрокод процессоров Intel

31.10.2020, 4:10, Новости дня

Как сообщили российские специалисты по кибербезопасности, хакерам все-таки удалось добыть ключ, при помощи которого можно расшифровать микрокод процессоров Intel.

Это весьма тревожная информация, отмечают эксперты. Ведь, имея ключ, можно быстро определить основные уязвимости устройства и программного обеспечения, на котором оно работает.

Об опасности расшифровки секретного ключа в РФ предупреждали еще три года назад. Специалисты говорили, что это стало возможно после попадания в подсистему Intel Management Engine. Тогда компания Intel заявила, что устранила недостаток в защите. Но этого, судя по всему, оказалось недостаточно. Впрочем, специалисты Intel уже заявили, что угроза не так велика, как об этом пишут в сети.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Стивен Сигал приехал в Крым

31.07 / Автоновости: BMW на Нюрбургринге вывел на финальные испытания седан M3

11.07 / Трамп напомнил о «супер-пупер-ракете» и пообещал «много интересного»

01.07 / Французский политик оценил процесс голосования в Крыму

09.10 / Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

02.09 / Нежелание “Голоса” объединяться с демократическими силами может вернуть в Украину “русский мир” – Емец

12.07 / На Таймыре произошел разлив более 44 тонн авиатоплива

21.08 / Эксперты о заявлениях Лукашенко о якобы вмешательстве США в дела Беларуси

03.07 / В Белгороде мужчина убил возлюбленную и ее друга

17.08 / Российские СМИ сообщили, что у Лукашенко в Подмосковье есть трехэтажный дом. Он разрешил забрать его

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска