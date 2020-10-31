Хакеры расшифровали микрокод процессоров Intel

31.10.2020, 4:10, Новости дня

Как сообщили российские специалисты по кибербезопасности, хакерам все-таки удалось добыть ключ, при помощи которого можно расшифровать микрокод процессоров Intel.

Это весьма тревожная информация, отмечают эксперты. Ведь, имея ключ, можно быстро определить основные уязвимости устройства и программного обеспечения, на котором оно работает.

Об опасности расшифровки секретного ключа в РФ предупреждали еще три года назад. Специалисты говорили, что это стало возможно после попадания в подсистему Intel Management Engine. Тогда компания Intel заявила, что устранила недостаток в защите. Но этого, судя по всему, оказалось недостаточно. Впрочем, специалисты Intel уже заявили, что угроза не так велика, как об этом пишут в сети.