Google запускает новый VPN-сервис

31.10.2020, 4:10, Новости дня

Условно бесплатным назвали эксперты VPN-сервис, предлагаемый компанией Google. Для того чтобы получить его, необходимо перейти на тарифный пакет Google One, предполагающий передачу 2 Тб данных.

Данный пакет не так уж и дорог, отмечают специалисты. В России, например, его можно получить всего-то за 699 рублей в месяц или даже дешевле, если заказать сразу годовой «абонемент». Он обойдется пользователю в 6 990 руб.

Воспользоваться VPN можно без каких-либо дополнительных приложений, так как все необходимые алгоритмы «зашиты» прямо в Google One. Ранее разработчик сообщал, что VPN-сервис будет доступен только для гаджетов на ОС Android. При наличии на устройстве iOS, Windows или macOS, сервис VPN станет доступен на территории США через несколько недель или месяцев.