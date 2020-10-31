Google запускает новый VPN-сервис
31.10.2020, 4:10, Новости дня
Условно бесплатным назвали эксперты VPN-сервис, предлагаемый компанией Google. Для того чтобы получить его, необходимо перейти на тарифный пакет Google One, предполагающий передачу 2 Тб данных.
Данный пакет не так уж и дорог, отмечают специалисты. В России, например, его можно получить всего-то за 699 рублей в месяц или даже дешевле, если заказать сразу годовой «абонемент». Он обойдется пользователю в 6 990 руб.
Воспользоваться VPN можно без каких-либо дополнительных приложений, так как все необходимые алгоритмы «зашиты» прямо в Google One. Ранее разработчик сообщал, что VPN-сервис будет доступен только для гаджетов на ОС Android. При наличии на устройстве iOS, Windows или macOS, сервис VPN станет доступен на территории США через несколько недель или месяцев.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет