Мнение: Письмо: “Еле дотягиваю до рыбы”

31.10.2020, 3:20, Разное

Самостоятельно разберите.

alice_overwise

Эволюция, здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, разобраться, как лучше выйти из сложившейся ситуации.

У меня есть мужчина, А., живем мы чуть больше полугода вместе, как раз с начала пандемии. Познакомились в Тиндере, долго переписывались. Я боялась, что очень не дотягиваю до его ОЗ. Он известный в прошлом ресторатор, знает лично многих первых лиц в нашем городе. На момент знакомства он жил в престижном поселке в загородном доме. Но при знакомстве я поняла, что все у него не так хорошо. Дом съемный, машины нет.

Он мне понравился. Внешне в моем вкусе, брутальный такой, хотя старше на 15 лет, ведет себя красиво и шутит смешно. Т.к. начался карантин, ходить было особо некуда, встречались у него, он мне с первого дня предлагал жить вместе. Буквально через неделю дом ему пришлось сменить на малюсенькую квартиру в плохом районе. Мне к нему ездить не нравилось, он тоже был от нее не в восторге. Плюс я видела, что его бизнес совсем перестал работать, он пошел устраиваться обычным водителем. Это даже немного симпатично было, как он в своих брендовых костюмах, ездит на такие собеседования без понтов. Такой настоящий мужик. Все это время моя квартира стояла пустая, я ему предложила переехать пока ко мне. Несколько раз предлагала, он не сразу еще согласился.

И вот так живем. Первое время он носил большие пакеты с едой. Но деньги у него очень быстро закончились. Он заболел коронавирусом. Потом появились, но он стал очень много ездить по врачам, перестраховываться, что ничем не болен. Я все это принимала, сама ввязалась помочь человеку в сложное время. У меня еще есть возможность уезжать к родителям, я без него сама почти и не жила в той квартире. И так получилось, что все наши разговоры свелись к обсуждению его болезни, я его попросила купить мне колу, он сказал, что не хватит денег, а на следующий день, когда я много раз просила показания счетчиков скинуть и он забил, сказала, что это все. Мне другой мужчина для жизни нужен. С ним можем пока дружить, раз ему негде сейчас жить. Мы почти не общались неделю, но потом он мне все же позвонил и мы поболтали как ни в чем не бывало.

Потом через неделю я приехала со своим знакомым, он мне помогал настроить комп, когда он ушел А. открыл бутылку шампанского, ужин приготовил, сказал, чтобы не прав, что забил на меня, сказал, что очень соскучился, был секс.

И все стало как раньше. Он мне готовил, когда мы вместе были, платил кредит за машинку стиральную, которая сломалась при нем, квартплату, а я ипотеку. Я понимаю, что еле-еле дотягиваю до рыбы, и щипцов моих было много. Видимо я его совсем отморозила, но под короной не хотела это видеть.

Последние 2 недели мы постоянно были вместе. И вот поехали на выходных по его и моим делам, на моей машине, я за рулем, и он между делом рассказывает, как подарил своей бывшей девушке машину. Хорошую такую машину. Меня сильно накрыло. Потому что мне ничего не дарил, кроме еды и пластмассовых цветов с работы в горшочках. Я пошла к косметологу, у меня там от нервов реакция не оч хорошая на лице появилась. Едем дальше, я молчу, спрашивает, что со мной, говорю – расстроилась от косяка косметолога. Заехали дальше по его делам, потом в магазин. И он мне сделал неприятное замечание про мою парковку. Я ему сказала, что очень много у него ко мне придирок на ровном месте.

Спать я легла отдельно. Я никак не могла переварить эту всю информацию, что он, оказывается, только со мной не знает, что девушкам подарки приятны. На утро я все с такой же рожей, сидела и работала. Он меня пытался развеселить, дал мне книжку про любовь. А я ему сказала, что уже не люблю его. Чуть не плача, дальше сидела делала работу, а потом выдала, что не хочу жить с человеком, который меня не любит. И про девушку, и про цветы, и то что у нас долг по квартплате, и он за мой счет живет. Он на все это оправдывался, я прямо тогда спросил, есть ли у него ко мне любовь. Он замялся, что не назвал бы это любовью. Тут меня прорвало и я просто стала рыдать.

Я не могла никуда уехать, потому что нам надо было забирать из сервиса мамину машину через день. И работа у меня нон-стоп, не оторваться. Я как-то собрала себя в кучу, дружелюбно с ним общалась еще 2 дня.

Потом мы забрали машину, он хорошую скидку нам выбил, и я уехала.

Вот как теперь это разруливать.. Я не знаю, ищет ли он себе квартиру, будет ли съезжать. Мне перечислил долг на карту и ничего не пишет. С мамой они по машине общаются, он с ней еще в сервис собирается.

Где тут мое самоуважение должно быть? Как научиться в границах жить…