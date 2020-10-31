 

Мнение: Антикоронавирусное восстание в Бургосе и Барселоне

31.10.2020, 2:55, Разное

Испанские граждане в Бургосе и Барселоне восстали против коронавирусных ограничений. Полиция в Бургосе была вынуждена ретироваться перед превосходящими силами протестующих, которые начали строить баррикады на улицах и занялись мародерством.
В Барселоне протестующие дрались с полицией, крушили муниципальную собственность, обносили магазины.

Барселона

Бургос

Много фото из Бургоса здесь https://www.diariodeburgos.es/GaleriaVisor.aspx?g=ZD38396C5-E2A8-0CCC-C906E931A69E6E64&f=D1D3CB6D-049E-81D4-F226666CA93B825D


Каталонский видеоблогинг.

Каталония будет свободной!
Ну а что делать с Бургосом я даже не знаю.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / В мире: Кто продаст Ирану оружие вопреки запрету США?

21.08 / Петербургский казак нашёл способ обеспечить себя алкоголем во время трансконтинентального перелёта

30.06 / Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, как не допустить образования камней в желчном пузыре

12.09 / Над Ватиканом засняли оранжевый дисковидный НЛО

23.09 / Скандалы: Бесконечная ликвидация

22.08 / Мнение: Армия-2020. Анонс

19.10 / Умер бывший президент Швейцарии

19.10 / Опубликовано видео с четвертой свадьбы звезды сериала “Счастливы вместе”

15.10 / Появившиеся в тесте AnTuTu Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro не впечатляют результатами

21.09 / Малышева на хайпе – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска