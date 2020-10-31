Мнение: Антикоронавирусное восстание в Бургосе и Барселоне

31.10.2020, 2:55, Разное

Испанские граждане в Бургосе и Барселоне восстали против коронавирусных ограничений. Полиция в Бургосе была вынуждена ретироваться перед превосходящими силами протестующих, которые начали строить баррикады на улицах и занялись мародерством.

В Барселоне протестующие дрались с полицией, крушили муниципальную собственность, обносили магазины.

Барселона

Бургос

Много фото из Бургоса здесь https://www.diariodeburgos.es/GaleriaVisor.aspx?g=ZD38396C5-E2A8-0CCC-C906E931A69E6E64&f=D1D3CB6D-049E-81D4-F226666CA93B825D



Каталонский видеоблогинг.

Каталония будет свободной!

Ну а что делать с Бургосом я даже не знаю.