 

Столкновения противников запрета абортов и националистов произошли в Польше

31.10.2020, 2:50, Новости дня

Беспорядки проходят в Варшаве на фоне протестов против ужесточения законодательства об абортах, сообщила радиостанция RMF FM. Так, в польской столице прошел «Марш на Варшаву», в котором по разным данным приняли участие от 50 тыс. до более 80 тыс. человек.

«На Замковой площади и площади де Голля в драки с участниками протестов пытались вступить группы лиц, которых полицейские идентифицировали как футбольных псевдоболельщиков. Они бросали различные предметы, в том числе бутылки и камни, использовали пиротехнику», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции.

Отмечается, что несколько десятков нападавших были задержаны. «Полицейские приняли меры по обеспечению безопасности людей», – сообщила при этом столичная полиция.

Уточняется, что в толпе протестующих был замечен мэр Варшавы Рафал Тшасковски. Его считают главным вдохновителем ужесточения законодательства об абортах.

Ранее польский лидер Анджей Дуда внес в парламент страны законопроект, допускающий аборты в случае, если смерть ребенка неизбежна. Проект внесен после вердикта конституционного суда страны, запретившего аборты по причине патологий плода.

В конце октября в Польше начались массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. Протестующие перекрывали дороги, в Варшаве полиции пришлось вмешаться, чтобы не допустить столкновения протестующих с ультраправыми.



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