 

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 763 человек

31.10.2020, 2:50, Новости дня

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 763, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«В результате землетрясения получили ранения 763 наших гражданина. 702 из них – в Измире, 54 – в Айдыне, пять – в Манисе, два – в Балыкесире», – передает ТАСС заявление ведомства.

Кроме того, в управлении по чрезвычайным ситуациям в Турции отметили, что число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 17.

Ранее сообщалось о возросшем до 607 числе раненных.

Напомним, в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находится в 20 километрах района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе Турции.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер. Также в результате землетрясения на греческом острове Самос погибли двое детей.



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