В РПЦ выступили против законодательного закрепления однополых браков

31.10.2020, 2:50, Новости дня

В Русской православной церкви не допускают законодательное закрепление однополых браков, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера».

«Мы считаем однополые отношения грехом и не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление», – передает РИА «Новости» его слова.

Легойда также добавил, что запрет на однополую связь является частью «ценностной мировоззренческой системы христианства, как и запрет на супружескую измену».

«И когда наши оппоненты говорят, что существует физиологическое влечение, а потому такие отношения естественны, а значит и допустимы, и должны благословляться, то они совершают серьезную ошибку. Потому что дело не в том, что-то или иное действо физиологически возможно, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения. Важно понимать, что христиане выступают не за какую-то природную естественность, а за Богом установленный порядок», – отметил он.

Ранее президент Владимир Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в РФ международных договоров, противоречащих положениям Конституции. В первую очередь это намерены предпринять для того, чтобы в стране стало невозможно регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом.

21 октября глава Римско-католической церкви Франциск выступил с заявлением о том, что однополые пары имеют право на создание официальной семьи, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза. В 2016 году Франциск заявлял, что Римско-католическая церковь должна попросить прощения у гомосексуалистов за свое прошлое отношение к секс-меньшинствам. Понтифик заявил, что приверженцы однополой любви не должны подвергаться дискриминации и, согласно пасторскому посланию, их следует уважать.