 

В РПЦ выступили против законодательного закрепления однополых браков

31.10.2020, 2:50, Новости дня

В Русской православной церкви не допускают законодательное закрепление однополых браков, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера».

«Мы считаем однополые отношения грехом и не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление», – передает РИА «Новости» его слова.

Легойда также добавил, что запрет на однополую связь является частью «ценностной мировоззренческой системы христианства, как и запрет на супружескую измену».

«И когда наши оппоненты говорят, что существует физиологическое влечение, а потому такие отношения естественны, а значит и допустимы, и должны благословляться, то они совершают серьезную ошибку. Потому что дело не в том, что-то или иное действо физиологически возможно, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения. Важно понимать, что христиане выступают не за какую-то природную естественность, а за Богом установленный порядок», – отметил он.

Ранее президент Владимир Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в РФ международных договоров, противоречащих положениям Конституции. В первую очередь это намерены предпринять для того, чтобы в стране стало невозможно регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом.

21 октября глава Римско-католической церкви Франциск выступил с заявлением о том, что однополые пары имеют право на создание официальной семьи, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза. В 2016 году Франциск заявлял, что Римско-католическая церковь должна попросить прощения у гомосексуалистов за свое прошлое отношение к секс-меньшинствам. Понтифик заявил, что приверженцы однополой любви не должны подвергаться дискриминации и, согласно пасторскому посланию, их следует уважать.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Демонстранты захватили мэрию Бишкека

24.10 / Обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамия оскорбил грузинских военных

12.07 / Боевики на Донбассе разместили 11 танков вблизи линии разграничения

24.07 / Россия разрешила возобновить выдачу виз гражданам трех стран

21.09 / Названа дата продаж нового внедорожника Wey Tank 300

19.10 / Нил Деграсс Тайсон оценил вероятность гибели мира за день до выборов в США

29.06 / В США благодаря ДНК-экспертизе раскрыли убийство ребенка 38-летней давности

28.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

20.07 / Путин анонсировал строительство серии универсальных десантных кораблей после испытаний

29.07 / Санников: Задержание россиян из ЧВК “Вагнер” в Беларуси – колхозная самодеятельность, рассчитанная на Запад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска