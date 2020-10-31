В “Слуге народа” голосование за отставку судей КСУ назвали безальтернативным вариантом

31.10.2020, 2:40, Новости дня

Нынешний состав Конституционного Суда Украины спровоцировал в стране глубокий кризис, поставив под угрозу антикоррупционную инфраструктуру государства, обязательства перед Евросоюзом и внутреннюю стабильность. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба парламентской фракции “Слуги народа” в Telegram.

Этой ситуации не было бы, если бы состав КСУ руководствовался в своей деятельности принципами добропорядочности, обоснованности принятия решений, избегал конфликта интересов и стремился защищать Конституцию от незаконных посягательств, сказано в сообщении.

В “Слуге народа” назвали три варианта выхода из кризиса. Первый – судьи КСУ могут добровольно уйти в отставку. Второй вариант – решение конституционного кризиса через уличные протесты.

“Или третий путь – Верховная Рада примет справедливое и единственно логичное решение, проголосовав за предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству”. Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным”, – подчеркнули в заявлении.

“Слуга народа” призвала “всех ответственных и проукраински настроенных народных депутатов” Украины вспомнить, что парламент принимал политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.