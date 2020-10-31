Фукуяма: Борьбу с пандемией многие лидеры воспринимают как возможность получить власть

31.10.2020, 2:40, Новости дня

Борьба с пандемией коронавирусной инфекции является оправданием многих политиков для того, чтобы захватить больше власти. Об этом заявил профессор Стенфордского университета Фрэнсис Фукуяма в интервью LIGA.net, которое опубликовано 30 октября.

“Разумеется, для борьбы с пандемией государство должно действовать быстро и решительно. Но многие лидеры воспринимают это как возможность получить власть, чтобы в итоге больше не отказываться от нее, когда кризис закончится. Речь не только о странах с правительствами, избранными на демократических выборах. Например, Китай использовал пандемию, чтобы усилить контроль над Гонконгом – такой была реакция властей на прошлогодние протесты в городе. Поэтому происходящее не лучшим образом скажется на демократии и открытых обществах по всему миру”, – отметил философ.

По его словам, каждое государство, пострадавшее от COVID-19, прочувствовало огромный разрыв между богатыми и бедными: обеспеченные люди имеют более широкий доступ к системам здравоохранения, чем все остальные.

“Но с другой стороны, это еще больше раскрывает уязвимость сферы медицины во многих странах: часто она недофинансирована и коррумпирована, что прямо влияет на экономику, а значит, и благополучие богатых, поскольку часто страны не могут позволить себе длительный локдаун с финансовой точки зрения”, – считает Фукуяма.

По его словам, в долгосрочной перспективе это может привести к новому социальному консенсусу в обществах.

“Все понимают, что ситуация может снова повториться. Как видим, от нее страдают не только бедные, но и богатые”, – сказал профессор.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире на 30 октября составило 45 млн 300 тыс., умерло 1 млн 184 тыс, выздоровело 30 млн 380 тыс. человек.