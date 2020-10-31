 

Экс-командир севастопольского “Беркута” Колбин стал сенатором Совфеда РФ

31.10.2020, 2:40, Новости дня

Бывший командир роты специального назначения “Беркут” в Севастополе Сергей Колбин стал сенатором Совета Федерации РФ. Об этом 30 октября написало российское издание “Ведомости”.

За наделение его полномочиями члена Совфеда проголосовало большинство “депутатов” “законодательного собрания” Севастополя, куда Колбин был избран в 2019 году. По данным издания, до этого бывший беркутовец служил в силовых структурах Севастополя.

С 2004-го по 2016 год Колбин занимал пост командира севастопольского “Беркута”. 

Он рассказал, что его части противостояли участникам Революции достоинства в Киеве, а после этого помогали при организации референдума в марте 2014 года, после которого Крым был аннексирован Россией.

В Украине Колбин объявлен в розыск. Ему инкриминируют превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). В результате событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

В исполнении расстрелов митингующих обвиняют бойцов роты спецназначения “Беркут”. В организации преступления – беглого президента Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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