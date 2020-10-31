Кравчук рассказал о новом предложении России в ТКГ

31.10.2020, 2:40, Новости дня

29 октября в эфире телеканала “Украина 24” первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что российская сторона на переговорах по Донбассу выдвинула новое предложение.

“В среду [28 октября] мы проводили видеоконференцию. Возник уже совсем другой вопрос у наших оппонентов, у России в частности. Нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту – как менять ситуацию в течение многих лет вперед”, – отметил Кравчук.

По его словам, Украина пока не готова рассматривать этот вопрос.

“Мы подготовим свое видение, свой план действий, взяли для этого неделю времени. Подготовим план действий, в котором выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира на Донбассе. Наш модератор от ОБСЕ, госпожа [Хайди] Грау, согласилась. На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни на Донбассе. Возможно, это главное для нас”, – добавил глава украинской делегации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).