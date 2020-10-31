В РФ создана уникальная программа управления сотнями спутников на орбите

31.10.2020, 2:00, Новости дня

На земной орбите уже находится множество спутников, а в ближайшем будущем будут осуществлены проекты, в рамках которых будут созданы системы из сотен бороздящих космическое пространство объектов.

Как пояснили в Фонде перспективных исследований, вся эта гигантская инфраструктура потребует централизованного управления. Разумеется, осуществлять его можно будет только при помощи специального программного обеспечения.

Проблема в том, что подобное ПО до последнего времени никто не разрабатывал. Но РФ уже получила такой инструмент, который хорошо зарекомендовал себя во время проведения тестов. Специалисты обещают полностью закончить работу над программным комплексом, получившим название «Интеграл-Д», до 2022 года.