 

Ученые подтвердили, что люди могут чувствовать на себе чужой взгляд

31.10.2020, 2:00, Новости дня

Нейронная сеть человеческого мозга очень сложна, и ее возможности пока еще полностью не изучены, отмечают ученые. Недавно в журнале PNAS (США) были опубликованы результаты исследований, подтверждающие наличие у нас возможности чувствовать на себе чужой взгляд.

Как поясняют представители науки, ранее данный феномен оспаривался. Однако последние исследования подтвердили, что человек может замечать, что на него смотрит кто-то другой, использую так называемое периферийное зрение.

Люди чаще других живых существ упражняются в зрительном контакте друг с другом. Возможно, поэтому способность чувствовать на себе чужой взгляд у нас развито даже больше, чем у многих других млекопитающих.



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