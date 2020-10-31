Ученые подтвердили, что люди могут чувствовать на себе чужой взгляд
31.10.2020, 2:00, Новости дня
Нейронная сеть человеческого мозга очень сложна, и ее возможности пока еще полностью не изучены, отмечают ученые. Недавно в журнале PNAS (США) были опубликованы результаты исследований, подтверждающие наличие у нас возможности чувствовать на себе чужой взгляд.
Как поясняют представители науки, ранее данный феномен оспаривался. Однако последние исследования подтвердили, что человек может замечать, что на него смотрит кто-то другой, использую так называемое периферийное зрение.
Люди чаще других живых существ упражняются в зрительном контакте друг с другом. Возможно, поэтому способность чувствовать на себе чужой взгляд у нас развито даже больше, чем у многих других млекопитающих.
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